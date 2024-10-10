Справку об участии в СВО можно будет получить новым способом

С 1 ноября граждане России смогут получить справку о подтверждении статуса участника спецоперации в электронном виде через портал «Госуслуги» или лично в любом МФЦ. Об этом сообщило министерство обороны России.

Изменения внесены по инициативе главы Минобороны РФ Андрея Белоусова по обеспечению «бесшовного» предоставления мер социальной поддержки российским военнослужащим. Порядок подтверждения участия россиян в спецоперации в онлайн формате утвердило правительство России. Кроме того, вводится единый документ, подтверждающий статус участника СВО.

Справку единого образца в бумажном или электронном виде смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи участника специальной военной операции, проходящего службу в данный период. После получения справки участник СВО или его родственники получат право предоставлять документ для оформления всех мер социальной поддержки как регионального уровня, так и федерального уровня.

Нововведение, отмечают в российском оборонном ведомстве, существенно упростит порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников специальной военной операции на всей территории России.

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции и их семей.

Ранее в Госдуме отправку алиментщиков в зону СВО назвали новой мерой поддержки.