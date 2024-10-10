Российские военные уничтожили живую силу ВСУ во время ротации в Харьковской области

Российские военные группировки «Запад» уничтожили боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ночью разведывательные дроны выявили технику и живую силу противника.

«Боевики ВСУ пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях... Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск «Запад» с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику», — отметили в оборонном ведомстве.

После этого операторы БПЛА уничтожили пытающихся скрыться украинских военных.

10 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Щурово и Торское в Донецкой народной республике, а также в районах Изюмского и Купянска в Харьковской области. Отмечается, что ВСУ потеряли более 430 бойцов, пять автомобилей, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Ранее в Сибири создали двухметровый многофункциональный БПЛА самолетного типа.