Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают кризис на пяти направлениях фронта. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Черный лебедь».

«Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время — ценный ресурс», — отметил бывший военнослужащий.

По его словам, проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала украинская армия испытывала кризис на одном направлении, через месяц — на двух, теперь эта проблема распространилась на пять направлений. В их числе: Южное, Купянское, Угледарское, Кураховское и Запорожское направление.

Отставной полковник сделал вывод, что российская армия активно ищет возможности для прорыва фронта и взятия украинских войск в окружение.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины. О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.