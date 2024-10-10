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В Курске обнаружили металлические обломки после взрывов над городом

«Лента.ра»: в центре Курска нашли металлические обломки после срабатывания ПВО

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Телеграм-канал Типичный Курск

В центре Курска обнаружены металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). Фото и видео поделились местные жители в Telegram-канале «Типичный Курск».

10 октября в Курской области уничтожили несколько ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации сбили украинский беспилотник над Орловской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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