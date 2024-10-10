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Стало известно об ударе ВС РФ по контейнеровозу в порту Одессы

Лебедев: ВС РФ поразили в порту Одессы контейнеровоз с урановыми снарядами

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали контейнеровоз в порту Одессы на Украине, от удара в небо поднялось пламя высотой более 30 метров. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет по контейнеровозу был хорош. Что там хранилось в овраге — понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков «Герани», — сказал собеседник агентства.

Судя по радиационному фону, в контейнере могли находиться, «как минимум, снаряды с обедненным ураном», отметил подпольщик.

10 октября Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли серию ударов по цеху в Николаеве, где производились украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и водные беспилотники. По его словам, на производстве работали иностранцы.

В четверг Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что 9 октября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по порту в селе Бурлачья Балка Одесской области, где находился корабль Shui Spirit с военным грузом для украинских войск. В результате были уничтожены снаряды для систем ПВО, цистерны с топливом, а также инженерное оборудование.

Ранее в МИД РФ высказались об ударе по судну с западным оружием в Одесской области.

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Операция на Украине
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