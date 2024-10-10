Разведывательный дрон ВСУ перехватили вблизи учебного заведения в ДНР

Разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили недалеко от одного из учебных заведений в Кировском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Об этом сообщил штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«Вблизи одного из учебных заведений перехвачен украинский беспилотник, который осуществлял разведку местности», — говорится в публикации.

Уточняется, что сотрудниками регионального УФСБ России были отключены органы управления дрона с помощью специальных технических средств.

Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

10 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя.

Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.