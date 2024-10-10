Израильский министр лично приказал пытать палестинских заключенных

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично распорядился пытать палестинских заключенных. Об этом говорится в докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории, передает РИА Новости.

«Доклад показал, что институционализированное жестокое обращение с палестинскими заключенными имело место по прямому приказу министра исправительных учреждений Израиля Итамара Бен-Гвира », — говорится в документе.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщало, что по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были без причин арестованы Израилем с 7 октября 2023 года. По данным ООН, многие из них подвергались пыткам, а некоторые были изнасилованы. По словам УВКПЧ, что Израиль отказывает Международному комитету Красного Креста (МККК) в доступе к этим заключенным.

В августе Израиль полностью разорвал отношения с УВКПЧ.

Ранее в ООН потребовали от Израиля немедленно покинуть Палестину.