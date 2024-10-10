Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израильский министр лично приказал пытать палестинских заключенных

ООН: министр нацбезопасности Израиля приказал пытать палестинских заключенных

close
Depositphotos

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично распорядился пытать палестинских заключенных. Об этом говорится в докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории, передает РИА Новости.

«Доклад показал, что институционализированное жестокое обращение с палестинскими заключенными имело место по прямому приказу министра исправительных учреждений Израиля Итамара Бен-Гвира », — говорится в документе.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщало, что по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были без причин арестованы Израилем с 7 октября 2023 года. По данным ООН, многие из них подвергались пыткам, а некоторые были изнасилованы. По словам УВКПЧ, что Израиль отказывает Международному комитету Красного Креста (МККК) в доступе к этим заключенным.

В августе Израиль полностью разорвал отношения с УВКПЧ.

Ранее в ООН потребовали от Израиля немедленно покинуть Палестину.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами