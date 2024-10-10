В Верховной раде Украины призвали уволить Умерова с поста министра обороны

Министра обороны Украины Рустема Умерова необходимо отправить в отставку из-за огромных проблем с мобилизацией, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас на Украине существует множество проблем с призывом граждан на военную службу. Но, по его мнению, у властей еще есть возможность исправить ситуацию.

«Мы имеем колоссальную систему принуждения в виде ТЦК (военных комиссариатов. — «Газета.Ru») и МСЭК (медико-социальной экспертизы. — «Газета.Ru»), которая превратилась в обычную коррупционную пирамиду», — отметил законодатель.

Он добавил, что из-за этого граждане страны оказались поделены на две категории. Речь идет о тех, кто может откупиться от мобилизации, и тех, у кого такой возможности нет.

«И что мы имеем на выходе — тысячи немотивированных и запуганных мобилизованных», — подчеркнул Гончаренко.

На этом фоне депутат призвал украинское руководство создать необходимые условия для военнообязанных граждан, чтобы предотвратить принудительную мобилизацию и искоренить коррупцию. В то же время парламентарий выразил уверенность, что министерство обороны устраивает и нынешняя система.

«Умеров должен уйти в отставку», — резюмировал он.

Ранее в ТЦК в Харьковской области назвали мифом силовую мобилизацию граждан.