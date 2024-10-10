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Еще одну ракету ВСУ уничтожили в Курской области

Губернатор Смирнов: еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Еще одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Благодарю бойцов ПВО!» — написал он.

Глава Курской области призвал местное население при обнаружении обломков не трогать их и не приближаться к ним. Сообщить о находке стоит по телефону 112.

Несколькими часами ранее Смирнов сообщил об уничтожении ракеты и двух беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом.

10 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации сбили украинский беспилотник над Орловской областью.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя.

Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки на Курскую область
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