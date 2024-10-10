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Жителей Курской области предупредили о работе системы ПВО

Курский губернатор Смирнов призвал жителей отойти от окон из-за работы ПВО

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Жителям Курской области необходимо укрыться и отойти от окон после объявления ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал он в 14:09.

До этого российские системы противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету в небе над Курской областью.

Днем 10 октября в воздушном пространстве Курской области сбили одну украинскую ракету и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Как рассказал Смирнов, речь идет о дронах самолетного типа.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее житель Курской области рассказал о расправе украинских бойцов над детьми.

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