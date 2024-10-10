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МО РФ получило полномочия по надзору за объектами по разработке ядерного оружия

Путин разрешил Минобороны осуществлять надзор за безопасностью при разработке ЯО

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Александр Казаков/РИА Новости

Российское Минобороны получило полномочия по осуществлению надзора за безопасностью на объектах, занимающихся процессами, связанными с ядерным оружием. Текст соответствующего указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в Положении о министерстве обороны дополнится список полномочий ведомства. Теперь МО РФ сможет следить за безопасностью объектов, которые занимаются «разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения».

Отмечается, что указ вступает в силу с даты подписания.

25 сентября Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Позже новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс знает об уточнениях в российскую ядерную доктрину, но НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия.

Ранее в МИД РФ анонсировали новую встречу «ядерной пятерки».

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