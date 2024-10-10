В Курской области сбили вторую за день украинскую ракету

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

Этот снаряд стал вторым уничтоженным в Курской области за день.

«Спасибо нашим защитникам!» — добавил глава региона.

Днем 10 октября в воздушном пространстве Курской области сбили одну украинскую ракету и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Как рассказал Смирнов, речь идет о дронах самолетного типа.

9 октября украинские солдаты также попытались нанести удар по Курской области, выпустив по ней одну ракету. Но в регионе вовремя сработали средства ПВО, которые успешно уничтожили снаряд.

В тот же день Смирнов объявил о создании в регионе нового министерства. Сотрудники этого ведомства будут заниматься вопросами, связанными с восстановлением приграничных районов и их дальнейшим развитием.

4 октября губернатор Курской области заявил, что Инженерные войска РФ приступили к разминированию территорий региона. Основными целями работ являются обеспечение безопасности граждан и восстановление инфраструктуры.

Ранее Киев обвинили в «играх с огнем» из-за операции в Курской области.