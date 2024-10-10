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Власти Херсонской области сообщили об активизации российского подполья в Одессе

Губернатор Сальдо: в Одессе активизировались пророссийские подпольщики

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что в Одессе активизировались пророссийские подпольщики.

«С ними (подпольщиками. — «Газета.Ru») связывают поджоги машин тэцэкашников (сотрудников ТЦК, аналогов военкоматов. — «Газета.Ru»), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — поделился Сальдо.

По его словам, киевские власти терпят стратегическое поражение, не успевая решать все новые проблемы, в это же время усиливается кризис на фронте и в тылу.

До этого ТАСС сообщало, что подпольщики из группы «Дозор» передают российской стороне данные о передвижении иностранных наемников по территории Украины.

Представитель подполья уточнил, что с момента образования и по сегодняшний день участники организации передают ВС РФ информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники ВСУ, в том числе тех, что передвигаются под маскировкой.

Ранее в Одессе задержали врачей-психиатров за помощь уклонистам.

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