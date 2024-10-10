За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили свыше 200 солдат. Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, на этом направлении украинская армия лишилась трех танков, боевой бронированной машины, миномета, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобиля. Пять украинских военных сдались в плен.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21550 военнослужащих, 139 танков, 98 бронетранспортеров, 66 боевых машин пехоты, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привела к тому, что российские войска стремительно продвинулись в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.