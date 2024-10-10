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Минобороны: солдаты в Курской области за сутки нанесли поражение 13 бригадам ВСУ

МО РФ: российские солдаты за сутки нанесли поражение 13 бригадам ВСУ под Курском

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 13 бригад украинских войск, вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

В заявлении отмечается, что под удары попали формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Новоивановка и Дарьино. Также атакам подверглись места скопления украинских подразделений у населенных пунктов Плехово, Черкасское Поречное, Любимовка, Мартыновка, Колмаков и Толстый Луг. В аналогичной ситуации оказались солдаты ВСУ около населенных пунктов Правда, Новый Путь, Махновка, Леонидово, Орловка, Нижний Клин, Свердликово и Николаево-Дарьино.

Кроме того, в ведомстве отчитались о работе оперативно-тактической авиации и ракетных войск в составе ВС РФ. Там рассказали, что в рамках отражения атаки на Курскую область они поразили районы сосредоточения украинских солдат и техники в Сумской области.

«Нанесены удары по <...> резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й, 112-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ», — уточняется в публикации.

В министерстве добавили, что часть украинских формирований находились в районе населенных пунктов Степановка и Речки. Иные отряды располагались возле населенных пунктов Катериновка, Мирополье, Ястребиное, Мирлоги, Павловка и Ободы.

Ранее в США назвали возможные сроки завершения операции Украины в Курской области.

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