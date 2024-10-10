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Генсек НАТО объявил дату начала ядерных учений альянса

Рютте: НАТО начнет 14 октября свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

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Mindaugas Kulbis/AP

Североатлантический альянс 14 октября начнет свои ежегодные авиационные учения Steadfast Noon по обращению с ядерным оружием. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

Где именно пройдут учения, не уточняется.

Двухнедельные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») проводятся уже более десяти лет. В них участвуют десятки самолетов как ядерных, так и неядерных стран НАТО и имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. При этом маневры не предполагают задействование настоящих ядерных боезарядов.

4 октября стало известно, что финские военнослужащие впервые примут участие в Steadfast Noon.

9 сентября Североатлантический альянс начал серию из 12 учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Первой страной стала Германия, где с 9 по 20 сентября прошли Steadfast Foxtrot '24.

Ранее в Финляндии назвали НАТО большой угрозой для Европы.

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