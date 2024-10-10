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Минобороны рассказало об успехах группировки «Север» в Курской области

МО: в Курской области группировка «Север» взяла в плен пять бойцов ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия продолжает действия по разгрому группировки ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделение группировки войск «Север» нанесла поражение формированиям украинской армии в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. В оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ отразили атаки в Любимовке и Камышевке. В результате контратаки ВСУ потеряли до 30 человек, уничтожены автомобиль и танк. Пять бойцов ВСУ сдались в плен.

Днем 10 октября сообщалось, что над Курской областью российские военнослужащие уничтожили ракету и два беспилотных летательных аппарата.

В этот же день ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВСУ постепенно уступают захваченные территории Курской области, а потери украинских войск растут.

До этого российские ударные вертолеты Ка-52М в приграничном районе Курской области сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины.

Получив информацию от разведки, экипажи вертолетов нанесли удар авиационными ракетами по противнику. Применив авиационные средства поражения, вертолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее Минобороны назвало количество уничтоженных самолетов с начала проведения СВО.

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Атаки на Курскую область
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