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Появилось видео удара по кораблю с военным грузом для ВСУ под Одессой

Опубликованы кадры удара по кораблю со снарядами для систем ПВО ВСУ под Одессой

Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по порту в селе Бурлачья Балка Одесской области, где находился корабль Shui Spirit с военным грузом для украинских войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан».

По данным канала, удар был нанесен вечером 9 октября. Одна из ракет ударила по четвертому причалу, где происходила выгрузка военного оборудования, а вторая попала в сам корабль, который ходит под флагом Панамы, вызвав мощный взрыв.

В результате были уничтожены снаряды для систем ПВО, цистерны с топливом, а также инженерное оборудование. Помимо этого, были ликвидированы автомобили и цистерны, куда должны были поместить груз, а также устранены два сотрудника украинской разведки и три пограничника. Был взорван и катер морской охраны.

Утром 8 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ночью нанесли удар по Одесскому порту и морской гавани в Ильичевске (украинское название — Черноморск).

По его данным, эти объекты были атакованы в момент разгрузки.

Ранее в МИД РФ высказались об ударе по судну с западным оружием в Одесской области.

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