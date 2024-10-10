Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск РФ «Восток». Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Российские бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение военнослужащим и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой народной республики. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ.

Помимо военнослужащих, армия Украины потеряла восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 765 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск РФ «Юг».

В свою очередь подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 55 солдат и полевой склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.