В США полагают, что украинские войска смогут контролировать территории в Курской области в течение месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

»Украина сможет удерживать территорию, на которую ее силы претендуют в Курской области России, по крайней мере, несколько месяцев, если не дольше», — говорится в сообщении издания.

Собеседники агентства утверждают, что ВСУ в Курской области стабильно получают артиллерийские боеприпасы, чему способствовала инициатива Чехии по поставкам вооружения Киеву.

Также они напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял об использовании захваченной территории при переговорах с Россией.

До этого ирландский журналист Чей Боуз говорил, что ВСУ постепенно уступают захваченные территории Курской области, а потери украинских войск растут. По его словам, ситуация для Украины в Курской области становится все более отчаянной.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.