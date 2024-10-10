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В США рассказали, сколько может продлиться операция ВСУ в Курской области

Bloomberg: США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области в месяцы

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В США полагают, что украинские войска смогут контролировать территории в Курской области в течение месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

»Украина сможет удерживать территорию, на которую ее силы претендуют в Курской области России, по крайней мере, несколько месяцев, если не дольше», — говорится в сообщении издания.

Собеседники агентства утверждают, что ВСУ в Курской области стабильно получают артиллерийские боеприпасы, чему способствовала инициатива Чехии по поставкам вооружения Киеву.

Также они напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял об использовании захваченной территории при переговорах с Россией.

До этого ирландский журналист Чей Боуз говорил, что ВСУ постепенно уступают захваченные территории Курской области, а потери украинских войск растут. По его словам, ситуация для Украины в Курской области становится все более отчаянной.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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