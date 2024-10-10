Украинскую ракету сбили над Курской областью

Над Курской областью российские военнослужащие уничтожили ракету и два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«В небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа», — написал он.

10 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя.

Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.