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В Белгородской области в результате атаки дрона был ранен водитель

Гладков: один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинская армия с самого утра атакует беспилотниками Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Борисовка дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами мягких тканей лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждено остекление. Также выбиты окна у стоящего рядом объекта торговли», — написал он.

Также, по словам губернатора, под обстрел дважды попал город Шебекино. Он сообщил, что за утро силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя. Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Ранее Mash сообщил об эвакуации 1300 человек из пригорода Майкопа после атаки БПЛА.

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Обстрелы Белгородской области
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