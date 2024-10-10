В Минобороны РФ рассказали об атаках БПЛА ВСУ по двум российским регионам

Украинские войска пытались атаковать объекты на территории Белгородской и Курской областей с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 08:40 до 11:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что четыре украинских беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью и еще один — над Курской областью.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаки украинских военных на регион привели к повреждению 70 вышек сотовой связи, расположенных на территории региона.

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что российские ПВО сбили над регионом украинский дрон.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».