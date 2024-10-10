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Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение ВСУ в ДНР

МО: ВСУ потеряли за сутки до 765 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 765 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск РФ «Юг». Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой народной республики.

Также силы РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп двух бригад ВСУ.

По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла до 765 солдат, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 американского производства.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили до 55 солдат и полевой склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 55 военнослужащих.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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