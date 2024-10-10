Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны назвало количество уничтоженных самолетов с начала проведения СВО

МО: российские войска с начала СВО уничтожили 646 самолетов и 283 вертолета

close
Global Look Press

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 646 самолетов и 283 вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить 33 335 беспилотников, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 582 зенитных ракетных комплекса, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов.

До этого Минобороны России сообщило, что российские ударные вертолеты Ка-52М в приграничном районе Курской области сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области.

8 октября российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу ВСУ из пяти человек. Это были десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами