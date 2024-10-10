Минобороны назвало количество уничтоженных самолетов с начала проведения СВО

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 646 самолетов и 283 вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить 33 335 беспилотников, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 582 зенитных ракетных комплекса, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов.

До этого Минобороны России сообщило, что российские ударные вертолеты Ка-52М в приграничном районе Курской области сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области.

8 октября российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу ВСУ из пяти человек. Это были десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.