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Минобороны сообщило о продвижении группировки «Центр» вглубь обороны ВСУ

Минобороны: группировка ВС РФ «Центр» ликвидировала 490 солдат ВСУ в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские солдаты из группировки «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны украинских войск, нанося поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ ударили по позициям шести бригад ВСУ в районах Валентиновки, Сухой Балки, Калиново, Воздвиженки, Селидово и Александро-Калиново в ДНР. Также были отражены девять контратак украинских штурмовиков, егерей и морпехов.

В результате боев ВСУ потеряли порядка 490 солдат, а также два легковых автомобиля, БТР М-113, пушки «Гиацинт» и Д-20, гаубицу Д-30.

3 октября Минобороны России сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов, взяв населенный пункт в клещи. ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО.

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