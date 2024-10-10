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В МО РФ рассказали о положении ВС РФ в ДНР и Харьковской области

МО РФ: войска РФ заняли более выгодные рубежи в ДНР и Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки ВС РФ «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Щурово и Торское в Донецкой Народной Республике, а также в районах Изюмского и Купянска в Харьковской области.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 430 бойцов, пять автомобилей, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией России.

Также глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал, что в ночь на 10 октября пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников.

По его словам, никто не пострадал. На место инцидента прибыли представители спецслужб, спасатели.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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