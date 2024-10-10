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Силы РФ уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

МО: ВС РФ уничтожили до 55 солдат и полевой склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражения подразделениям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Потери украинской армии на указанных направлениях составили до 55 солдат, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30.
Также силы РФ уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.

Накануне назначенный Москвой глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины, от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров.

Утром 10 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации, технику и военнослужащих ВСУ в Шевченковском районе города Харькова.

Ранее военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.

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