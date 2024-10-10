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В подполье рассказали о передаче России данных о передвижении наемников по Украине

ТАСС: подполье передает России данные о передвижении наемников по Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подпольщики из группы «Дозор» передают российской стороне данные о передвижении иностранных наемников по территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Передаются данные о местах дислокации, расквартировании и перемещении иностранных боевиков по территории Украины», — поделился представитель подполья.

Он уточнил, что с момента образования и по сегодняшний день участники организации передают ВС РФ информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники ВСУ, в том числе тех, что передвигаются под маскировкой.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удары были зафиксированы в Кременчуге в Полтавской области и на окраине Кривого Рога.

Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, недалеко от населенного пункта Доброслав.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора Telegram-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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