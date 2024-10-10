В Днепре на востоке Украины сожгли очередной военный автомобиль

Неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус в Днепре (прежнее название Днепропетровск) на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Днепре ночью сожгли очередной военный бус», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Представитель офиса генерального прокурора Надежда Максимец сообщала, что на Украине с начала 2024 года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеров. Большинство поджигателей — лица в возрасте от 18 до 35 лет. Они соглашаются на такие акции за денежное вознаграждение в размере от $600.

2 октября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании четырех граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военных ВСУ в Киеве. В числе задержанных трое мужчин и женщина, они поджигали автомобили при помощи легковоспламеняющихся смесей.

Ранее на Украине за поджоги машин военнослужащих в разных городах задержали десятки человек.