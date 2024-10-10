Дома повреждены на Кубани при атаке беспилотников ВСУ

Несколько домов в Краснодарском крае получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозяйственная постройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов.

В настоящее время на месте ЧП работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества, заверил Кондратьев.

Губернатор уточнил, что люди не пострадали, объекты инфраструктуры целы. Дома повредили обломки уничтоженных дронов.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.