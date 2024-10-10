В МО РФ рассказали, сколько украинских БПЛА было уничтожено за ночь над территорией РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что 47 из них было сбито над Краснодарским краем. Еще 12 устройств были уничтожены в небе над Курской областью, девять — над территорией Ростовской, четыре – над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области. Еще 15 БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.

До этого глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал, что в ночь на 10 октября пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников.

По его словам, в результате никто на пострадал. На место инцидента прибыли представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС.

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