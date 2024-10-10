В ночь на 10 октября пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников, произошел пожар. Об этом сообщил Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, никто на пострадал. На место инцидента прибыли представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС.

Кумпилов добавил, что в настоящее время проводится организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханская.

Глава региона отметил, что сам координирует работу всех служб и ведомств.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.