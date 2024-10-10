В ВС РФ рассказали о большом количестве пленных из элитных подразделений ВСУ в Часове Яре

Российские военные берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часове Яре. Об этом заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале.

«4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа «Ахмат» во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы — уничтожено очень много противника, много пленных. Причем пленные непосредственно из элитных подразделений», — поделился Алаудинов.

Он пояснил, что российские военные уже зашли в Часов Яр и находятся в тылу украинских подразделений.

До этого российский штурмовик с позывным «Терминатор» рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины, попадая в плен, часто врут, что не хотели отправляться на фронт. По словам российского военного, один из случаев лжи украинских солдат он увидел после трехчасового боя, по результатам которого его отряд взял в плен четырех военнослужащих ВСУ. По словам военного, один из пленных заявил, что вообще не стрелял. Однако потом российский штурмовик проверил их боекомплект и понял, что четыре солдата не могли три часа вести бой.

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