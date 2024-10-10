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Военный эксперт сообщил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска

Военный эксперт Марочко: ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в районе Купянска

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские солдаты прорвали линию обороны ВСУ у Песчаного на Купянском направлении, а также ликвидировали один из местных укрепрайонов. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Так, между Синьковкой и Петропавловкой были уничтожены один укрепрайон и три наблюдательных пункта. <...> В районе Песчаного наши подразделения прорвали еще одну линию обороны», — сообщил Марочко, уточнив, что российские военные продолжают продвигаться к реке Оскол.

Также, по его словам, ВС РФ нанесли массированный удар по Глушковке, в результате чего украинские войска «ослабили сопротивление» на этом участке фронта.

9 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны ВСУ, а от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров.

По его словам, российские военные продолжают «давить» украинские войска в районе Купянска.

Ранее в ВС РФ рассказали о большом количестве пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре.

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