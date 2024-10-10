Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации, технику и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шевченковском районе города Харькова. Об этом сообщил в интервью РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в результате точеного удара место дислокации украинских солдат получило значительные повреждения.

Информация о месте дислокации сил и средств ВСУ была получена от агентурных источников, доразведка выявила, что они находятся в лесу Харькова. Оттуда осуществлялась переброска сил на линию боевого соприкосновения.

Накануне назначенный Москвой глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины, от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров.

Также Марочко сообщал, что российские военные поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях.

Ранее военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.