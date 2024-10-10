Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВКС РФ уничтожили технику и подразделения ВСУ в Харькове

Марочко: ВКС РФ уничтожили технику и подразделения ВСУ в лесу Харькова

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации, технику и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шевченковском районе города Харькова. Об этом сообщил в интервью РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в результате точеного удара место дислокации украинских солдат получило значительные повреждения.

Информация о месте дислокации сил и средств ВСУ была получена от агентурных источников, доразведка выявила, что они находятся в лесу Харькова. Оттуда осуществлялась переброска сил на линию боевого соприкосновения.

Накануне назначенный Москвой глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины, от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров.

Также Марочко сообщал, что российские военные поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях.

Ранее военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами