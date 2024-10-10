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Танк — победитель биатлона выдержал 19 попаданий за бой в зоне СВО

Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Выигрывавший танковый биатлон танк Т-72Б3М, находящийся на вооружении группировки ВС РФ «Юг», за один бой в зоне СВО получил 19 попаданий, однако сумел выполнить боевую задачу и скрыться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на механика — водителя танка с позывным «Зубр».

«Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику», — рассказал военный.

По словам «Зубра», солдаты ВСУ пытались уничтожить танк при помощи противотанковых ракет и дронов: они повредили защиту от беспилотников, три гусеничных катка, место посадки водителя, а также насквозь прожгли башню.

Спас экипаж сработавший баллон для пожаротушения, при помощи которого удалось быстро потушить образовавшийся пожар.

В начале октября сообщалось, что российские солдаты модернизировали Т-80 — основной танк советского производства. Шасси боевой машины оснастили морской реактивно-бомбометной установкой РБУ-6000 («Смерч-2»), изначальное предназначение которой состояло в уничтожении подлодок и торпед. Энтузиасты поставили ее вместо башни танка.

Ранее стала известна самая проходимая и защищенная САУ в зоне спецоперации.

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