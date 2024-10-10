Российский боец уличил пленных солдат ВСУ во лжи

Солдаты Вооруженных сил Украины, попадая в плен, часто врут, что не хотели отправляться на фронт. Об этом ТАСС заявил российский штурмовик с позывным «Терминатор».

«Абсолютно одинаковая история о том, что «нас всех загнали ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине. — прим. ред.), мы не хотим воевать, президент у нас такой-растакой», а потом проверяешь документы и выясняется, что он не мобилизован, а он контрактник, притом достаточно давно», — сказал боец.

«Терминатор» добавил, что еще один случай лжи украинских солдат он увидел после трехчасового боя, по результатам которого его отряд взял в плен четырех военнослужащих ВСУ. По словам военного, один из пленных заявил, что вообще не стрелял. Однако потом российский штурмовик проверил их боекомплект и понял, что четыре солдата не могли три часа вести бой. Он пришел к выводу, что они просто распределили обязанности, обязав одного осуществлять боепитание.

Другой российский военнослужащий рассказал, что после того как Вооруженные силы России занимают населенные пункты в зоне проведения СВО, у противника остается лишь один способ остаться в живых — сдаться в плен.

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