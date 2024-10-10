После того как Вооруженные силы России занимают населенные пункты в зоне проведения СВО, у противника остается лишь один способ остаться в живых — сдаться в плен. Такое мнение выразил замкомандира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным «Юрист», сообщает РИА Новости.

«Я их выбор в этом не осуждаю и не говорю, что они поступили как трусы», — сказал «Юрист».

Собеседник агентства отметил, что военнослужащие его подразделения неоднократно выявляли присутствие в рядах ВСУ иностранных наемников — их речь была слышна по радиоперехватам. Впоследствии пленные рассказывали, что наемники зачастую выполняли роль заградотрядов, препятствующих отступлению и оказывающих моральное давление на солдат украинской армии.

6 октября такое положение дел засвидетельствовал и российский разведчик с позывным «Пух». По его словам, в боестолкновениях наемники запускают перед собой украинцев, используя их как пушечное мясо, сами же выполняют роль заградотрядов.

Ранее сообщалось, что взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена.