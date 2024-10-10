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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Брянской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что над областью сбили беспилотник самолетного типа. Он был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор Брянской области.

Накануне Богомаз также сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России ликвидировали БПЛА самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

Позже российские силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за защиту региона.

Ранее в Брянской области объявили ЧС муниципального характера.

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