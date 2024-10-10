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Алаудинов заявил, что ВС России не пустят ВСУ в Белгородскую область

Алаудинов: у РФ хватает ресурсов, чтобы не дать ВСУ зайти в Белгородскую область

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

У российской армии достаточно ресурсов, чтобы не дать солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти на территорию Белгородской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

«Если говорить о Белгородском направлении, там наши ребята тоже ежедневно уничтожают противника, не дают ему подойти к границе с Белгородской областью», — сообщил он.

По его словам бойцы «Ахмата» будут делать все, чтобы не дать противнику прорваться в еще один российский регион. Бойцы должны оправдать оказанное доверие со стороны правительства страны, отметил Алаудинов.

Вечером 9 октября он также сообщил, что российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области.

8 сентября российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу ВСУ из пяти человек. Это были десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о продвижении ВС РФ в Курской области.

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