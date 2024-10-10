Командир «Ахмата» сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Буквально позавчера у нас отличился полк «Ахмат-Чечня», который взял очень большой опорный пункт. <…> Ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ Украины и взяли этот опорник», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что еще два опорных пункта были заняты бойцами из отряда «Горца» и САГ. При этом в одной из точек солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили подходившие ресурсы, отметил командир «Ахмата».

8 сентября российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу ВСУ из пяти человек. Это были десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

В этот же день штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, экипажи штурмовой авиации уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ.

Ранее на видео попала операция по освобождению Покровского в Курской области.