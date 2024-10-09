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Стали известны подробности об освобождении хутора Покровский в Курской области

Минобороны РФ заявило, что Покровский в Курской области освободили десантники

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РИА Новости

Российские солдаты освободили населенный пункт Покровский, который находится в Суджанском районе Курской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, хутор под свой контроль взяли подразделения Воздушно-десантных войск РФ в составе группировки «Север». В заявлении уточняется, что в ходе боевых действий военнослужащие страны продвинулись к населенному пункту и затем организовали штурм располагавшихся здесь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«При доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника в приграничном районе Курской области. Штурмовые действия начались сразу после артиллерийской подготовки», — добавили в пресс-службе.

Там рассказали, что после подавления огневых точек украинских войск представители ВДВ РФ зашли на опорный пункт ВСУ. Им удалось сходу завладеть объектом, так как украинские бойцы начали в страхе покидать свои позиции и даже «побросали документы».

В заявлении приводятся слова командира роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в составе ВДВ РФ. Комментируя ситуацию, мужчина пояснил, что в освобождении Покровского приняли участие штурмовые группы на боевых машинах пехоты «БМП-2».

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками.

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