На севере Израиля произошел теракт

Пять человек пострадали на севере Израиля в городе Хадера в результате террористического акта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля (MDA).

«Медики MDA оказывают медицинскую помощь пятерым пострадавшим: двум мужчинам в возрасте 50 и 70 лет, которые находятся в тяжелом состоянии, и трем мужчинам в возрасте 55, 60 и 70 лет, у которых зафиксированы ранения средней тяжести», — заявили в скорой помощи.

Речь идет о нападении на жителей города с холодным оружием, которое произошло в среду, 9 сентября — прибывшие сотрудники израильской полиции смогли отобрать у нападавшего нож и нейтрализовать его.

До этого два теракта произошли одновременно в городе Беэр-Шева на юге Израиля, более 10 человек пострадали.

Пострадали более 10 человек. У пятерых — огнестрельные ранения, еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.

Ранее Нетаньяху обратился к нации по поводу ответа на атаку Ирана.