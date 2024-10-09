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На севере Израиля произошел теракт

Пять человек пострадали на севере Израиля в результате теракта

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Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять человек пострадали на севере Израиля в городе Хадера в результате террористического акта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля (MDA).

«Медики MDA оказывают медицинскую помощь пятерым пострадавшим: двум мужчинам в возрасте 50 и 70 лет, которые находятся в тяжелом состоянии, и трем мужчинам в возрасте 55, 60 и 70 лет, у которых зафиксированы ранения средней тяжести», — заявили в скорой помощи.

Речь идет о нападении на жителей города с холодным оружием, которое произошло в среду, 9 сентября — прибывшие сотрудники израильской полиции смогли отобрать у нападавшего нож и нейтрализовать его.

До этого два теракта произошли одновременно в городе Беэр-Шева на юге Израиля, более 10 человек пострадали.

Пострадали более 10 человек. У пятерых — огнестрельные ранения, еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.

Ранее Нетаньяху обратился к нации по поводу ответа на атаку Ирана.

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