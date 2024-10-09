Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали о состоянии управления «Хезболлы» после атак Израиля

Захарова: «Хезболла» не утратила управляемости, несмотря на атаки Израиля

close
Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

«По нашим оценкам, шиитская партия «Хезболла», включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, «пока пробуксовывает». По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, рейды ЦАХАЛ, которые организовываются на ливанскую территорию, заканчиваются ожесточенными столкновениями с бойцами «Хезболлы».

В ходе брифинга Захарова обратила внимание на количество пострадавших среди мирного гражданского населения, к которому привели боевые действия в регионе. Дипломат подчеркнула, что Россия осуждает любые действия, которые направлены «на раздувание общерегионального пожара».

Армия обороны Израиля начала ограниченную по масштабам наземную операцию на юге Ливана. Что не так с названием операции «Стрелы севера», на чьей стороне преимущество, а также, как «второй фронт» может сказаться на действиях Израиля на первом фронте, в Палестине, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами