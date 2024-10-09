В МИД России рассказали о состоянии управления «Хезболлы» после атак Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» не утратило управляемости, несмотря на начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и последние атаки Израиля на руководство движения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

«По нашим оценкам, шиитская партия «Хезболла», включая ее военное крыло, не утратила управляемость, проявляет и организованность», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что наземное вторжение в Ливан, о котором в Израиле было объявлено 30 сентября, «пока пробуксовывает». По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, рейды ЦАХАЛ, которые организовываются на ливанскую территорию, заканчиваются ожесточенными столкновениями с бойцами «Хезболлы».

В ходе брифинга Захарова обратила внимание на количество пострадавших среди мирного гражданского населения, к которому привели боевые действия в регионе. Дипломат подчеркнула, что Россия осуждает любые действия, которые направлены «на раздувание общерегионального пожара».

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