Американский ветеран высказался о судьбе обещанных США Украине систем ПВО

Бывший капитан морпехов США Мэтью Хо заявил, что Вашингтон передадаст Тель-Авиву, а не Киеву, обещанные Украине зенитно-ракетные комплексы систем ПВО. С таким мнением он выступил в эфире You-Tube канала Judging Freedom.

«Если кто-то думает, что Украина в ближайшее время получит какие-либо зенитно-ракетные комплексы в сколько-нибудь серьезном количестве, вы обманываете себя», — заявил ветеран.

Также он заявил, что на фоне обострения в отношениях между Ираном и Израилем США переключают свое внимание с Украины на Ближний Восток в военной сфере, а также в логистике и производстве.

8 октября Белый дом анонсировал выделение нового пакета помощи Украине. 1 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что объем помощи США и союзников Украине с начала СВО достиг $242 млрд.

Ранее Хо заявил, что Зеленский отдает будущее Украины финансовым организациям.