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В ДНР будут судить шведского наемника, воевавшего в составе «Азова»

В ДНР заочно будут судить наемника из Швеции за участие в нацбатальоне «Азов»

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Наемника из Швеции, воевавшего в составе нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), заочно будут судить в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство ДНР утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта. Он заочно обвиняется в посягательстве на жизнь военнослужащего во время участия в вооруженном конфликте.

В материалах следствия обратили внимание, что Скиллт служил наемником на стороне Украины с мая 2014 по ноябрь 2015 года.

В среду, 9 октября, стало известно, что суд заочно приговорил гражданина США Тревора Рауди Рида, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 14,5 годам колонии. По данным следствия, Рид, прежде служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, весной 2023 года прибыл на Украину и вступил в состав ВСУ. До этого он прошел допподготовку для улучшения своих навыков при обращении с оружием.

Ранее Мосгорсуд приговорил 72-летнего американского наемника к 6 годам 10 месяцам колонии.

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