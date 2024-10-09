Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ по территории Белгородской области

Три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, из-за атаки предприятия в городе Шебекино сгорело производственно-складское помещение. В селе Байцуры Борисовского района повреждения получило подземное сельскохозяйственное сооружение. Также в селе Тишанка Волоконовского района взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, попало в автомобиль, в результате чего у машины выбило стекла и посекло кузов.

До этого Гладков сообщал, что три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

По его словам, под ударом украинских войск оказался Шебекинский городской округ. Двое мирных жителей пострадали в городе Шебекино. Их с ранениями различной степени тяжести, в том числе с осколочными, доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.