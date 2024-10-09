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Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска освободили от украинских военных населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области», — подчеркнули в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

За последние сутки российские военные также отразили две украинские атаки в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.

По данным министерства, в результате действий сил РФ украинские войска потеряли до 20 человек.

Накануне РИА Новости заявляло, что российские военные захватили в плен разведгруппу 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из пяти человек.

Российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников больницы в Судже остались без оклада после эвакуации.

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