Военному руководству Украины приходится пополнять пехотные подразделения за счет граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, и людей старшего возраста. Такое заявление в эфире YouTube-канала «Новости Live» сделал украинский военный психолог Андрей Козинчук.

Как он сказал, ситуация с мобилизацией на территории страны остается очень сложной. Эксперт описал обстановку словами «все плохо».

«По крайней мере, в пехотных подразделениях, хотя именно они сдерживают противника. Туда отправляют старых и больных», — подчеркнул Козинчук.

Специалист добавил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) существует запрет на отправку молодых граждан в пехотные подразделения.

По словам психолога, вопрос мобилизации в стране «не решен совсем». И это при том, что он является «политически чувствительным».

9 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что парламент принял законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Он выразил уверенность, что если бы в ВСУ все-таки начали призывать таких граждан, это стало бы позором для страны.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому передали полную базу уклонистов, уехавших за границу.